Под Воронежем перекроют дорогу к живописным воротам в Белом Колодце

Белый Колодец в нынешнем своем виде доживает последние дни. Фото: из архива «КП»

Руководители компании, занимающейся добычей глины в карьере Белый Колодец в Хохольском районе, рассказали о ближайших планах. Они пообещали, что во время работ не тронут находящиеся внизу пляж и спорткомплекс. Более того, коммерсанты обещали добывать глину только осенью и зимой 2022 и 2023 года. Опять же с тем, чтобы не мешать отдыхающим на пляже и спортсменам.

Однако на этом приятные новости кончились. Грандиозный вид, образованный двумя остроконечными холмами, доживает последние дни. Эти возвышенности разрушат, так как считают, что они опасны – в том плане, что высока вероятность оползня, а, следовательно, и возможность трагедии.

Кроме того, видимо, один сезон Платоновский фестиваль не будет проводиться в этом живописном месте. А еще дорогу к тем самым опасным, но красивым «воротам» перекопают рвом – чтобы преградить путь автомобилистам.

В планах компании также расширение объемов добычи глины. Недалеко от Белого колодца нашли еще одно достаточно крупное месторождение, которое собираются разрабатывать в недалеком будущем.

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