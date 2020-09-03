Воронежец с чужой сим-карты с помощью мобильного банка перевел на свой счет семь тысяч рублей

Из архива "КП".

31-летний воронежец лишился семи тысяч рублей после распития алкоголя в компании малознакомого мужчины. Деньги ушли у него с банковской карты вместе с сим-картой телефона. Произошел этот досадный факт, когда молодой мужчина под воздействием градуса уснул. Отоспавшись, он сначала не смог воспользоваться своим телефоном, а потом подоспела и утечка денег. Опечаленный мужчина тогда обратился в полицию.

В итоге сотрудники ОВД нашли грабителя по характерным признакам внешности. Им оказался 44-летний житель Воронежа, уже имевший судимость за подобные преступления.

Задержали его по месту жительства.

- В отделе полиции подозреваемый рассказал, что воспользовался беспомощным состоянием своего знакомого, вытащил из его телефона сим-карту, вставил ее в свой и с помощью мобильного банка перевел себе семь тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. На него завели уголовное дело по статье «Кража» (до шести лет лишения свободы).