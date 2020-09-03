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В Воронеже попало на видео, как «добрый папа» дал ребенку порулить на городском мосту

Полицейские выясняют, почему мужчина это сделал
Юрий КозловЮрийКозлов
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Большинство людей, увидевших мальчика за рулем на оживленном мосту, возмутились.

Большинство людей, увидевших мальчика за рулем на оживленном мосту, возмутились.

Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» анонимный пользователь разместил видео, по его словам, снятое 1 сентября на мосту на улице Лебедева. На него попал момент, когда водитель «Хенде Солярис» дал порулить маленькому мальчику, сидящему у него на коленях. На видео заметен номер машины.

В комментариях, кроме пары явно неадекватных, в которых пользователи показывают только хорошее знание русского мата, большинство сходятся на том, что такое поведение водителя в городе, мягко говоря, недопустимо.

Этой съемкой заинтересовались в полиции. По поводу происшествия проводят проверку. Скорее всего, водителю грозит штраф, а то и наказание посерьезнее.

Напомним, схожая ситуация совсем недавно привела к трагедии в селе Воронцовка Павловского района. Вечером 18 августа 43-летняя женщина решила сделать приятное 12-летнему сыну своей приятельницы и посадила мальчика за руль «шестерки». Школьник на машине врезался в забор. А когда его мать после ДТП вышла из «Жигулей», дал задний ход и переехал ее. Женщина получила тяжелые травмы, врала, что свалилась в погреб, но правда быстро выплыла наружу. Мать 12-летнего горе-водителя 30 августа скончалась в реанимации Павловской районной больницы.

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