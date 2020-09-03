В такую жару тянет поближе к воде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 сентября в Воронеже снова установлен температурный рекорд. Столбик термометра достиг отметки в 32,5 градуса. Это всего на 0,1 градуса больше, чем 2 сентября 2018 года. Тем не менее рекорд перекрыт.

Напомним, 1 сентября 2020 года тоже оказался самым жарким за всю историю наблюдений. И тоже был перекрыт рекорд, установленный погодой на День знаний в 2018 году - +33,7 градусов. Новый теперь равняется +34,4 градуса.

А вот 31 августа был побит рекорд аж 1956 года. За это время люди уже успели состариться. Еще во времена Хрущева столбик термометра поднимался до отметки в 32,6 градуса. А в последний день лета 2020 года он подобрался к 33,6 градусам.

В связи с аномальной жарой и отсутствием осадков сохраняется режим максимальной пожарной опасности в 13 районах области и в Воронеже. И прогноз на сентябрь не очень благоприятный – по прикидкам синоптиков, в первый месяц осени дождей выпадет всего лишь 70 процентов от нормы.