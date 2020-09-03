Жительница Воронежа перечислила мошенникам за покупку телефона 36 тысяч рублей

Из архива "КП".

20-летняя жительница Воронежа перечислила мошенникам за телефон 36 тысяч рублей. Она нашла понравившуюся модель на сайте объявлений в интернете. Девушку привлекла приятная стоимость смартфона и она решила связаться с продавцом. После непродолжительного общения последний выслал через мессенджер ссылку для оплаты товара, после чего должен был отправить его почтой. Но после того, как девушка перевела ему 36 тысяч рублей (именно на такой цене они остановились), все пропало - связь с мошенником резко оборвалась.

- Жительница Воронежа обратилась в полицию. По данному факту сотрудники завели уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Кража", - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.