В Воронеже для детей и взрослых пройдут бесплатные мастер-классы по актерскому мастерству

Елена Гладышева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже для детей и взрослых проведут по бесплатному мастер-классу по актерскому мастерству.

Первый проведет художественный руководитель и режиссер Театра юного зрителя Вадим Кривошеев. На его мастер-класс приглашаются дети от 9 лет. Он им расскажет, что такое профессия театрального актера и режиссера, каково играть на сцене перед зрителями. Мероприятие пройдет 7 сентября в 19.00 по адресу: Орджоникидзе, 6. Предварительно нужно обязательно зарегистрироваться.

Мастер-класс для взрослых проведет заслуженная артистка РФ, актриса театра драмы Елена Гладышева. Его может посетить любой желающий, но не младше 14 лет. Состоится все 8 сентября по тому же адресу - Орджоникидзе, 6. Начало в 19.00. Как и в предыдущем случае, необходимо заранее зарегистрироваться.