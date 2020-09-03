В Воронежской области выявили еще 101 заболевшего коронавирусом

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По данным сайта стопкоронавирус.рф в Воронежской области на 3 сентября выявили еще 101 случай COVID-19. Итого с начала пандемии в регионе инфекцию подхватили 14441 человек.

На данный момент болезнь в активной фазе протекает у 1253 жителей. Всего смогли победить ковид 13071 человек. Умерли по данными федерального оперштаба по борьбе с инфекцией 117, а вот по данным их региональных коллег - в списке жертв уже 140 человек.

Кроме того, вчера на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом рассказали, сколько воронежцев вернулись из-за границы с коронавирусом. Оказалось, что за весь период пандемии это 50 человек. В том числе, по словам руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игоря Механтьева, семь человек за последний месяц.