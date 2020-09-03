Реконструкция виадука на 9 января в Воронеже: приступили к установке балок на 3-4 пролете

Мэрия Воронежа показала, что сейчас происходит на виадуке на 9 Января. Фото городской администрации.

Месяц остался до открытия виадука на улице 9 Января. Вчера уже поздно вечером в мэрии Воронежа отчитались о том, как идут работы.

Так, 2 сентября на мосту приступили к установке балок на пролете 3-4, всего в нем 17 балок. По завершении этих работ останется смонтировать последний пролет 2-3. Параллельно, пояснили в администрации, подрядчик с помощью техники будет армировать и бетонировать монолитные участки.

- Помимо этого, на сооружении продолжается армирование и бетонирование обрамления подпорных стенок, а также устройство армогрунтовой насыпи на подходах к сооружению, - рассказали в мэрии.

Напомним, до пандемии коронавируса мост обещали открыть в июне. Но потом ситуация изменилась, и все отыграли назад. По контракту работы на виадуке должны завершить до 1 октября.