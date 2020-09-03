За месяц еще у семи воронежцев, вернувшихся из-за границы, обнаружили коронавирус

Из архива "КП".

На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом рассказали, сколько воронежцев вернулись из-за границы с коронавирусом. Оказалось, что за весь период пандемии это 50 человек. В том числе, по словам руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игоря Механтьева, семь человек за последний месяц.

По состоянию на 2 сентября методом ПЦР в регионе зарегистрировано 14340 случаев COVID-19. Если брать в расчет тот же ПЦР, то выздоровели 12812 пациентов, но есть и те, у кого коронавирус обнаружили по результатам компьютерной томографии. И с учетом этого, по данным все того же регионального оперштаба, общее количество выздоровевших, учтенных двумя методами, на 2 августа составило 15042. С начала пандемии умерло 140 человек.

Всего в Воронежской области для лечения больных COVID-19 развернуто 1238 коек. Из них 1072 занято, свободно – 166.