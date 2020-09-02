Фестиваль «Воронежская камерата» перенесли на начало октября

Третий музыкальный фестиваль «Воронежская камерата», который должен был пройти с 21 по 26 апреля, из-за коронавируса перенесли с 4 по 9 октября.

Как изменилась программа.

Концерт «Академия старинной музыки» перенесен на 6 октября в 19.00.

Концерт «Брамс-трио» - на 7 октября в 19.00.

Вместо выступления Subtilus-Z состоится концерт струнного квартета имени Глинки - 9 октября в 19.00.

Концерт «Клавесинный дуэт А&А» перенесен на 5 октября в 19.00.

Концерт Павла Милюкова и Филиппа Копачевского - на 4 октября в 18.00.

Концерт в усадьбе Лосевых-Шатиловых «Стеклянная арфа» перенесен на 8 октября в 15.00.

Билеты действительны на новые даты.