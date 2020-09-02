В литературной программе 10-го Платоновфеста воронежцев ждет пять творческих встреч с писателями

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Платоновский фестиваль объявил литературную программу десятого фестиваля искусств. Будут творческие встречи с писателями, научная конференция и презентация новых изданий Платонова.

18 сентября в 11.00 в ВГУ в рамках Платоновских чтений пройдет всероссийская научная конференция «В краю отеческой привязанности». Ее проведет Наталия Корниенко. В конференции примут участие российские исследователи творчества Андрея Платонова, в том числе сотрудники Института мировой литературы РАН и издатели, много лет занимающиеся изданием собрания сочинений писателя.

18 сентября в 17.00 состоится творческая встреча издателя Бориса Куприянова в книжном клубе «Петровский». Организатор магазина в центре современного искусства «Винзавод» и магазина интеллектуальной литературы в центре современной культуры «Гараж». Был программным директором Международного московского открытого книжного фестиваля, является членом Литературной академии Национальной литературной премии «Большая книга».

19 сентября в 16.00 в «Петровском» творческую встречу проведет актер писатель и актер Григорий Служитель. Он лауреат премии «Большая книга-2019». Дебютный роман «Дни Савелия» (2018) вошел в лонг-лист премии «НОС» («Новая словесность») и получил специальный приз «Особый почерк». Номинант премии «Национальный бестселлер-2019».

20 сентября в 12.00 в «Петровском» состоится презентация новых изданий Андрея Платонова и писем читателей Михаилу Шолохову.

20 сентября в 15.00 в «Петровском» публицист Александр Архангельский проведет творческую встречу. Лауреат премии «Ясная Поляна-2019», «Большая книга-2018» и многих других. Автор множества произведений, таких как «Свободные люди» (2017), «Бюро проверки» (2018), «Несогласный Теодор» (2020).

26 сентября в 18.00 в книжном клубе со зрителями фестиваля пообщается поэт Дана Сидерос - лауреат конкурса новой драматургии «Ремарка», премии «Нова». Ее пьесы вошли в шорт-листы премии «Дебют», Международного конкурса драматургов «Евразия», объединенного конкурса современной драматургии «Кульминация». Автор пьес «Стена живых», «Маленькая ремарка», «Всем, кого касается», двух поэтических сборников «Шутки кончились», «Ученики дурака».

27 сентября в 17.00 в «Петровском» встретится с читателями поэт Александр Скидан. Он сотрудничает с литературно-критическим журналом «Транслит», переводит американскую поэзию. Лауреат Премии Андрея Белого. Новый сборник его стихов выйдет в сентябре.

Ну и, конечно, воронежцев ждет книжная ярмарка на Советской площади - с 25 по 27 сентября.