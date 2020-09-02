В Воронежский заповедник бесплатно пустят первоклассников

Воронежский заповедник решил поздравить первоклассников бесплатными билетами. Фото: из архива «КП»

5 сентября взрослые, собравшиеся в Воронежский заповедник вместе с детьми, смогут бесплатно провести ребенка на экскурсию, если он в этом году пошел в первый класс. Чтобы получить бесплатный билет, нужно назвать в кассе, располагающейся в центральном здании, номер школы и класс. Одних детей, без взрослых сопровождающих на экскурсии не пустят. Время работы заповедника: с 9.00 до 19.00.

Напомним, Воронежский заповедник снова открыл свои двери после перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, 8 июля. При этом все посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. На входе в здания всем посетителям измеряют температуру.