Не больше 20 человек в зале в масках: как в Воронеже начнут работать выставки Платоновского фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Десятый Платоновский фестиваль стартует в Воронеже 13 сентября – с открытия двух выставок. Первыми начнут работу экспозиции в музее имени Крамского - «Александр Древин и Надежда Удальцова. Живопись, графика» и «Михаил Прехнер. Фотоавангард 1930-х годов».

В свете общей ситуации с коронавирусом и запретом на массовые мероприятия, согласно требованиям Роспотребнадзора, выставки будут работать по определенным правилам. Единовременно в выставочном зале будет находиться не более 20 человек. Посетителей будут пускать только в масках!

Итак, о выставках. Александр Древин и Надежда Удальцова были одними из лидеров русского авангарда. Они были экспериментаторами и прежде, чем прийти к экспрессионизму, искали свой художественный стиль в импрессионизме, примитивизме, лучизме, кубизме и футуризме. При этом Удальцова и Древин были противоположными натурами и писали картины в разной творческой манере. В 1938 году по сфабрикованному делу, связанному с деятельностью латышского культурно-просветительского общества «Прометей», Александр Древин был расстрелян. А Надежда Удальцова в статусе жены врага народа, ещё долгие годы не подозревая о гибели мужа, продолжала писать строгие экспрессивные картины.

Михаил Прехнер - классик отечественной конструктивистской фотографии, современник Андрея Платонова и Александра Родченко. Он работал в редакциях «Говорит Москва», «Радиослушателель», «Изобразительное искусство», а также сотрудничал с журналом «СССР на стройке», где его старшими коллегами были Александр Родченко, Аркадий Шайхет, Георгий Петрусов. В 1941 году погиб, снимая бои за Таллин.

В период фестиваля (13 – 27 сентября) выставки в музее имени Крамского будут работать ежедневно с 10.00 до 19.00 часов без выходных. С 28 сентября по 04 октября выставки будут работать в рамках рабочего графика музея – по сеансам (смотрите на сайте учреждения). Выставки можно посмотреть в режиме самостоятельного осмотра, без экскурсовода.