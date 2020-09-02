В Воронеже женщина отсудила за сломанную ногу с управляющей компании 150 тысяч рублей

В Воронеже суд вынес решение по иску женщины, упавшей на ступеньках у подъезда одного из домов на улице Маршака Советского района. Ей поставили диагноз: перелом костей голени со смещением отломков. По заключению врачей, здоровью женщины был нанесен вред средней тяжести. Пострадавшая подала иск к АО «Управляющая компания Советского района», сотрудники которой, по ее мнению, плохо почистили ступеньки.

Представители УК настаивали, что они в травме женщины не виноваты. Однако в суде посчитали иначе. Иск удовлетворили. Теперь управляющая компания обязана выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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