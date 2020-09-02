В Воронежской области остается 166 свободных коек для пациентов с коронавирусом

Отметим, что 99 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Воронежской области за последние сутки Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

По состоянию на 2 сентября 9:00 в 13 медицинских организациях Воронежской области развернуты стационары для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Всего коек для лечения больных COVID-19 – 1238, занято пациентами – 1072, свободно – 166. Отметим, что общее число мест немного выросло. Ранее было 1143.

Отметим, что 99 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Воронежской области за последние сутки. За то же время выздоровели 132 пациента.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о самых крупных очагах коронавируса в Воронежской области.