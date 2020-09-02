В Воронежской области автоинспекторы получили по два года в колонии за взятку в 50 тыс

В Борисоглебске осудили двух гаишников-взяточников.

Один из них возвел в систему составление ложных протоколов. В сентябре 2017 года в селе Миролюбие инспектор ДПС с коллегой остановил мотоцикл и проверил водителя на наличие опьянения с помощью алкотестера. Несмотря на отрицательный результат инспектор составил ложный протокол, что водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В январе 2018 года на одном из участков автодороги «А144 Курск-Саратов» инспектор повторил свой прием с автоледи, написав в протоколе, что женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, когда алкотестер показал отрицательный результат. Но это еще не все, пробив по базе, что в 2014 году автоледи была лишена прав, с помощью еще одного коллеги, инспектор сообщил, что в случае передачи денег, протокол об административном правонарушении составляться не будет, и женщина избежит наказания за управление транспортным средством, будучи лишенной этого права. Дама согласилась перечислила на указанную инспекторами ДПС банковскую карту 50 тыс рублей.

За использование служебного положения и взятки оба инспектора получили по два года колонии строгого режима. Кроме того, в течение трех они не смогут занимать должности в органах внутренних дел. А 50 тыс рублей взятки суд взыскал с осужденных в доход государства.