В Воронеже закрыли наркопритон

Полицейские закрыли наркопритон в одном из многоквартирных домов на улице Волго-Донская Левобережного района. 49-летний владелец «нехорошей квартиры» пускал к себе любителей «уколоться и забыться». Оплачивали они свои посещения бартером – наркотиками. Дело в том, что хозяин квартиры сам крепко «сидел на игле».

В отношении владельца наркопритона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ» (до четырех лет лишения свободы). До суда его отпустили под подписку о невыезде.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".