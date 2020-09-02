В Воронеже ярмарку одежды и обуви перенесли на другое место

С 4 по 17 сентября в Воронеже пройдет федеральная модельная Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля. Ее организует Министерство промышленности и торговли России. На ней, как правило, торгуют мелкие и средние предприниматели.

Ярмарка эта традиционно проходила на Никитинской площади. В 2020 году ее планировали провести в апреле, но из-за эпидемии коронавируса вынуждены были перенести сроки открытия на сентябрь. Однако оказалось, что те же дни на Никитинской площади будут проходить мероприятия Платоновского фестиваля.

В итоге приняли решение провести ярмарку на улице Кирова возле диагностического центра.

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