В Воронежской области до середины сентября запретили охоту

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

До 18 сентября в Воронежской области ввели запрет на охоту. Подписанное губернатором Александром Гусевым постановление опубликовали на портале правовой информации 1 сентября. Запрет ввели из-за участившихся из-за жары ландшафтных пожаров и установленной МЧС пожарной опасностью IV и V классов. Когда возгорание может произойти буквально от брошенного в лесу стеклышка, сработавшего как линза.

Запрещена любительская и спортивная охота на боровую, болотно-луговую, водоплавающую, степную и полевую дичь на территориях охотничьих угодий и особо охраняемых природных территориях областного значения.