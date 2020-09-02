С подрядчиком, вырубавшим деревья в Северном лесу Воронежа, расторгли контракт

Высадка новых деревьев в лесу запланирована в первую очередь на «пустующих» местах Фото: Максим ГОРОХОВ

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев в Северном лесу Воронежа остановлена. Губернатор Александр Гусев и директор ООО «Профстрой» Дмитрий Аверин договорились о расторжении госконтракта. Как подчеркнули в пресс-службе облправительства, все прошло бесконфликтно.

Хотя власти все же оплатят уже выполненные подрядчиком работы по соответствующим актам. В то же время в прокуратуре Воронежской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту незаконной вырубки 48 сосен в Северном лесу. Остается без ответа, замешан ли в этом подрядчик?

И кто поставил забор между улицами Миронова и Мордасовой, который местным жителям 30 августа пришлось сносить самим? Напомним, на решительные действия воронежцев мог подтолкнуть инцидент, произошедший 29 августа: некие «охранники» избили мужчину на глазах его жены, а также выстрелили из травматического пистолета в другого воронежца, попытавшегося остановить конфликт.

В то же время в пресс-службе правительства Воронежской области сообщили, что высадка новых деревьев в лесу запланирована в первую очередь на «пустующих» местах. То есть там, где уже раскорчевана почва. Формат высадки пока обсуждается. Возможно, власти организуют субботник, на который пригласят всех желающих жителей района.