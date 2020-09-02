4 города Воронежской области выиграли гранты на проекты по благоустройству общей суммой 265 млн

Бобров, Богучар, Лиски и Нововоронеж стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводит Минстрой. Всего в этом году в конкурсе приняли участие 301 проект из 76 регионов.

Богучар получит до 45 млн рублей на проект «Вид на Царский сад. Благоустройство прибрежной зоны и пляжа».

Нововоронежу перечислят до 70 млн рублей на проект «Благоустройство городского парка «Новопарк». Бобров получит до 70 млн на проект «Городская гостиная. Комплексное развитие общественных пространств, пешеходной и велоинфраструктуры центральной части Боброва».

Лискам выделят до 80 млн рублей на проект «Благоустройство парка «Горки» по ул. Коминтерна».

Малые города Воронежской области участвуют во Всероссийском конкурсе с 2018 года. По итогам предыдущих сезонов уже пять малых городов Воронежской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса, получив федеральные гранты. Проекты благоустройства набережной реки Тихая сосна в Острогожске и Пеньковой горы в Калаче открылись в конце 2019 года.

В Россоши, Новохоперске и Павловске проекты благоустройства находятся на стадии реализации, завершение строительных работ планируется до конца 2021 года.