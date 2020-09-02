В музее Бунина в Воронеже появится литературный сад

Усадьба Германовской Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музей Ивана Бунина в Воронеже откроется после длительной реставрации в год 150-летия писателя. Усадьба Германовской (пр.Революции, 3), где родился будущий Новбелевский лауреат, распахнет свои двери для посетителей 22 сентября

Музей из двух залов создан во флигеле дома. Выставка включит в себя экспонаты, переданные из частных коллекций - охотничью сумку, Библию и книги с автографами автора, машинописные листы Веры Муромцевой-Буниной с правками писателя. Для посетителей сделали зону для фотографий, во дворе музея появится Литературный сад с фигурой Бунина, его книгой и инсталляциями из стекла, дерева и железа.

К 150-летию Ивана Бунина в Воронежской области проводится более 60 культурных мероприятий. Режиссер Александр Никонов снимает фильм о прославленном земляке, он появится в октябре 2020 года.