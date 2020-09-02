Европейский суд по правам человека присудил около 40 тысяч евро пострадавшему от пыток воронежцу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление по делу Марата Мартышева, который в 2012 году заявил о пытках в отделе полиции Воронежа. Мужчине назначили компенсацию, которую теперь должна выплатить Россия, в размере 39 700 евро. Также государство обязали выплатить 3000 евро судебных издержек. Об этом 2 сентября сообщила правозащитник Ольга Гнездилова.

Жалоба была подана еще в 2018 году. Как рассказывал мужчина, в Железнодорожном отделе полиции Воронежа его били и пытали электрическим током, чтобы он сознался в изнасиловании.

- В решении ЕСПЧ говорится, что российские власти установили, что переломы ребер и разрыв печени Мартышев получил в полиции. Однако власти не пожелали установить, кто из полицейских избил пострадавшего, причинив ему тяжкий вред. В результате один из полицейских сел в колонию на два с половиной года за «за превышение должностных полномочий», а второй полицейский так и остался просто свидетелем. При этом по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» никто не понес наказания, - сообщает фонд «Общественный вердикт».

Пять лет назад Европейский суд по правам человека рассматривал похожее дело: тогда он обязал Россию выплатить гражданину Узбекистана Рашиду Раззакову 20 тысяч евро моральной компенсации за пытки в воронежской полиции.