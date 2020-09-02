В Воронеже из-за вырубки здоровых сосен в Северном лесу возбудили уголовное дело

После скандала с забором события вокруг Северного леса стали развиваться стремительно. Фото: Максим ГОРОХОВ

В прокуратуре Воронежской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту незаконной вырубки 48 сосен в Северном лесу. Неустановленным пока преступникам, уничтожившим деревья под видом санитарной рубки на сумму около миллиона рублей, придется отвечать по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка ленных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Разброс наказаний – от штрафа от миллиона до трех миллионов рублей до лишения свободы на семь лет. Расследование уголовного дела находится на контроле региональной прокуратуры.

Напомним, в Северном лесу уже долгое время творятся темные дела. Сначала местные жители заметили, что в деревья заливают какую-то гадость, и они от этого сохнут. Также у людей были подозрения, что под видом избавления от старых и больных деревьев валят здоровые. Что сейчас и подтвердилось.

На днях конфликт вокруг этой особо охраняемой территории перешел в острую фазу. По распоряжению пока неизвестно кого рабочие перегородили часть леса забором. Власти после этого заявили, что не давали на это разрешение. 30 августа после собрания в доме на улице Миронова недалеко от Северного леса часть людей пошли к месту, где стоял забор, и свалили его.

После всех этих событий губернатор распорядился приостановить вырубку. Напомним, планировали уничтожить 4960 якобы больных деревьев, а вместо них высадить 8,8 тысяч новых (почему-то преимущественно лиственных). Власти сообщили о том, что ведут переговоры с частными владельцами леса, которые умудрились приобрести отдельные участки с 2005 по 2009 годы по поводу отказа от них, взамен им вроде бы обещают предоставить новые.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".