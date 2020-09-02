В Воронежской области к первому сентября открыли 4 новые школы

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В ходе рабочей поездки в Бобровский муниципальный район председатель Владимир Нетёсов принял участие в открытии двух объектов, построенных в Бобровском районе в рамках областных программ и национального проекта «Образование».

Стоимость объекта составила более 225 млн рублей, которые были направлены как из областного, так и местного бюджетов. В пристройке площадью более 6,5 тысяч квадратных метров разместились актовый зал на 320 мест, столовая на 228 человек, спортзал, современная медиатека и медицинский блок. Кроме того, здесь оборудованы кабинеты робототехники, информатики, 3D-моделирования, технологии, дополнительного образования, где учащиеся смогут заниматься музыкой, дизайном, различной исследовательской деятельностью. Реконструкция коснулась и прилегающей к школе территории: здесь были оборудованы зоны тихого и активного отдыха, установлены современные спортивные площадки.В Хреновской СОШ №1 открылась пристройка к школе на 108 мест. В течение многих лет учебное заведение является опытно-экспериментальной площадкой для инновационных моделей обучения. Сегодня в школе 645 учеников, из которых 90 – первоклассники. Читать далее.