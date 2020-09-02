Жителю Воронежской области грозит 15 лет за убийство сожительницы

В суд передают уголовное дело 47-летнего жителя села Козловка Терновского района, убившего сожительницу.

Это случилось осенью октября 2019 года. Мужчина был пьян. Повздорил со своей 48-летней сожительницей. И несколько раз ударил ее - по плечу и голове. Женщину отвезли в больницу, но она умерла. Вскрытие показало, что причиной ее смерти стала внутричерепная травма.

Правоохранители выяснили, что обвиняемый не в первый раз поднял руку на женщину: в августе 2019 года он уже избивал ее, да так, что травмы медики квалифицировали как легкий вред здоровью. Мужчина уже был судим, наказание получил в виде лишения свободы условно.

Теперь ему грозит реальный срок - до 15 лет.