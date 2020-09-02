Житель Воронежской области не признался, что изнасиловал знакомую

Следователи передают в суд уголовное дело 48-летнего жителя Богучарского района. В сентябре 2019 года будучи пьяным он изнасиловал 40-летнюю знакомую в пристройке одного из частных домов.

- Обвиняемый вину не признал. Но опросы потерпевшей и свидетелей, очные ставки, заключения проведенных судебных экспертиз позволили изобличить мужчину в совершении данного преступления. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Михаил Токарев.