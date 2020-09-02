Сотрудники ФСБ задержали воронежцев, собиравших оружие в подпольных цехах

20 «мастеров» занимались в подпольных цехах восстановление оружия. Все их задержали. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе ФСБ РФ. Они брали негодные образцы и превращали их в боевые.

Среди специалистов были и жители Воронежской области. Впрочем, география умельцев разнится: это Республика Крым, Красноярский край, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Ростовская, Свердловская и Томская области.

- Пресечена деятельность 6 мастерских по модернизации средств поражения, - отмечают в Федеральной службе безопасности РФ.

Из незаконного оборота изъято 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Например, автоматы «АКС-74У», «АК-103», пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС», винтовки «Мосина» и «Mauser» и многие другие. А также 16 гранат, более 5000 патронов различного калибра и прочие части оружия, в том числе приспособленные для бесшумной стрельбы.

Это не первое столь крупное задержание «оружейников»: не так давно правоохранительные органы закрыли 22 подпольных мастерских.