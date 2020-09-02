Жительница Воронежа лишилась 140 тыс, пытаясь защитить деньги от хакеров

За 1 сентября жертвами дистанционных мошенников стали пять жителей Воронежской области. В общей сложности они лишились более 270 тыс рублей.

32-летнюю жительницу Советского района "развели" на 140 тыс рублей по старой схеме. Женщине позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и сообщил, что с ее средствами кто-то производит сомнительные банковские операции. Для пресечения попыток взлома счета лже-сотрудник банка предложил сообщить персональные данные карт, включая пароли из смс-сообщений, якобы необходимые для блокировки действий мошенников. Потерпевшая сообщила мошеннику необходимые данные, после чего с её расчетных счетов испарились все деньги.

Подобные звонки поступают жителям каждый день. Мошенники правдоподобно сочиняют байки про банковские операции. Автору этой заметки звонили в течение трех дней подряд. С разных московских телефонов и под разными предлогами: "кто-то пытается переподключить ваш мобильный банк к своему номеру", "15 минут назад вы закрыли свой счет, почему вы это сделали, как - вы не закрывали?", "вы перечислили Ивану Петрову 1200, одобряем операцию?".

Ваш ответ в подобных случаях должен быть один: спасибо за звонок, я зайду в ближайшее отделение банка и все уточню! А еще лучше скажите: на карте нет денег. Звонок сразу прервется.

Никаких действий под диктовку. Никому никогда не сообщайте свои банковские реквизиты, коды с обратной стороны банковской карты и пароли из смс. Будьте бдительны!