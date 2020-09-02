В Воронеже суд отправил за решетку 17 участников ОПГ, торговавших синтетическими наркотиками

17 участников организованной преступной группы в возрасте от 21 до 37 лет предстали перед Центральным районным судом Воронежа. Их обвинили в продаже наркотиков по нескольким частям статьи 228.1 УК РФ. Как стало известно 2 сентября, наркоторговцам назначили от 5,5 до 10,5 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режима.

Работала банда с 2015 по 2017 год на территории Воронежской, Липецкой, Белгородской и Московской областей, а также непосредственно в столице.

- Сбыт наркотических средств клиентам происходил посредством оборудования тайников-закладок с использованием электронных платежных систем и программ. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области, - отмечают в полиции.

У обвиняемых изъято более 3,5 килограммов различных наркотиков синтетического происхождения.

Рядовые «курьеры» заполняли анкеты, где указывали, в каких городах хотят работать и куда могут выехать. Им проводили обучение, тестировали, давали памятки, куда и где можно спрятать запрещенное вещество.

- Наркозависимые писали положительные отзывы в интернете, что им легко было найти спрятанные наркотики. В рамках расследования уголовного дела удалось установить наличие «бухгалтеров», «кадровиков», рядовых и оптовых закладчиков, а также еще так называемых «кладовщиков», - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области