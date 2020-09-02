В Воронежской области пропал 55-летний мужчина

Александра Шконды нет дома уже больше трех недель. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 55-летнего Александра Шконды. Мужчина ушел из дома в селе Нижнемарьино Лискинского района 10 августа и не вернулся, с тех пор никто из родственников и знакомых ничего о нем не знает.

Приметы Александра Шконды: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы с сединой, каре-зеленые глаза. Как был он одет в день, когда пропал, неизвестно.

Всех кто что-либо знает о том, где сейчас Александр, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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