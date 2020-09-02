Под Воронежем «Газель» влетела в стоящий трактор: госпитализированы четыре человека

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

2 сентября около 00.15 в Новоусманском районе «Газель» с прицепом влетела в стоящий на проезжей части трактор «К-701». ДТП случилось на 32 км автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов».

За рулем «Газели» был 20-летний воронежец. В кабине трактора - 56-летний житель Новоусманского района. Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства аварии.

- В результате ДТП четверо пассажиров автомобиля «ГАЗ»: 19-летняя девушка, жительница поселка Анна, 17 и 19-летние молодые люди, а также 20-летняя девушка, жители Воронежа с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.