Где в Воронеже отключат горячую воду в сентябре

Мириться с отсутствием горячей воды в сентябре придется жителям 263 домов. Фото: из архива «КП»

Несмотря на то, что закончилось лето – пора испытаний и подготовки отопительной системы к холодному времени года, отключения горячей воды продолжаются. Конечно, они уже не такие масштабные. Однако, к примеру, в Коминтерновском районе несколько дней «тепленькой» не будет аж в 195 домах.

Впрочем, в остальных районах города отключение затронет сравнительно мало домов – в Ленинском – 48, в Центральном – 16, в Железнодорожном – всего 4. А вот в Левобережном и Советском районе горячая вода будет у всех. Если, конечно, не случится аварий.

Полный список адресов домов, где в сентябре отключат горячую воду, смотрите здесь

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