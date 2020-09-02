В Воронежской области 2 сентября зафиксировали 99 новых случаев заражения коронавирусом

Новых летальных случаев не зафиксировано Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

99 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Воронежской области за последние сутки. Такие данные приводят на официальном портале «Стопкоронавирус.рф» по состоянию на 2 сентября 10:30. Таким образом общее число человек, у которых выявили новое заболевание, в нашем регионе достигло 14 340.

Также за последние сутки выздоровели 132 пациента. Общее число победивших коронавирус воронежцев - 12 816. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о самых крупных очагах коронавируса в Воронежской области.

Примечательно, что по состоянию на 31 августа из 1143 коек для больных COVID-19 занято пациентами – 1032. Соответственно свободно – 111.