Мэрия Воронежа скорректровала время перекрытия виадука на улице Ленина

Мэрия Воронежа скорректировала время перекрытия путепровода на улице Ленина. Напомним, вчера там сообщили, что виадук будет закрыт с 23.30 второго сентября до часу ночи третьего сентября. Теперь время сдвинули на более раннее.

- Время перекрытия путепровода пришлось скорректировать из-за изменения предоставленного железнодорожными службами окна, необходимого для проведения работ по обследованию несущих опор сооружения. Виадук будет закрыт 2 сентября с 21.30 до 22.30. Администрация Воронежа приносит горожанам извинения за временные неудобства и просит автолюбителей заранее искать пути объезда указанного участка, - сообщили в мэрии.