В Воронежской области появится новый платный участок на трассе М4 «Дон»

В ходе торгов цену контракта удалось снизить до 16,32 млрд Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Участок трассы М4 «Дон» в Воронежской области от 715 до 777 км реконструирует компания «Трансстроймеханизация». Это очередная победа данной организации в тендерах «Автодора». В частности, именно они занимались строительством обхода села Лосево и города Павловска.

Максимальная цена контракта составляла 16,34 млрд рублей. Однако в ходе торгов ее удалось снизить до 16,32 млрд. Новый 62-километровый участок пройдет по территории Верхнехавского и Богучарского районов. Соответственно после реконструкции максимальная скорость движения здесь составит 120 км/ч, вот только дорога станет платной.

Обновление реализуют в три этапа: до июля 2023 года подрядчик обязался построить 4-полосную магистраль и 17 новых инженерных сооружений, включая развязки и мосты. Также обновят ограждения, освещение и появятся шумозащитные экраны.