Стало известно, когда в Воронеже закончится жара

Сентябрь порадует нас теплом по крайней мере до 10-х чисел. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Воронежском гидрометцентре рассказали, что аномальная жара, установившаяся на территории нашей области (31 августа и 1 сентября были зафиксированы температурные рекорды) продлится недолго. Уже в выходные будет еще по-летнему тепло, но уже не душно.

- Погода понемногу перестраивается. Обычно в нашей области метеорологическая осень начинается 6 сентября, но бывает и по-другому: и 21 августа, и 29 сентября (но это крайние даты). Нынешний сентябрь ближе ко второму варианту, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Жаркая даже для лета погода уже в выходные сменится вполне комфортной – около 26 градусов. По нашим прогнозам, в районе +20…+25 днем столбик термометра будет держаться по крайней мере до 10-х чисел сентября. Да и ночи будут не холодными. Пока, по сути, продолжается лето, когда придет настоящая осень, еще сказать трудно.

В четверг, 3 сентября, ночью синоптики обещают пасмурную погоду при +16 градусах. Днем солнце будет периодически скрываться за тучами, при этом метеорологи прогнозируют жару в 30 градусов.

Ночью в пятницу, 4 сентября, восточный ветер сменится на юго-восточный. В остальном погода будет той же, что и сутки назад, - пасмурно при +16-ти. Днем при переменной облачности жара уже немного спадет – до +28.

В субботу, 5 сентября, ночью снова без перемен – пасмурно и +16 градусов. Днем солнце опять периодически будет нырять в тучи, и установится совсем комфортная температура - +26 градусов.

Ночью в воскресенье, 6 сентября, снова пасмурно, но уже чуть-чуть похолодает – до+15-ти. Днем опять переменная облачность и +26 градусов.