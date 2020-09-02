В Воронежской области, врезавшись в дерево, погиб водитель «Нивы»

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

1 сентября примерно в 11.10 в Таловском районе автомобиль «Лада Нива» слетел с дороги в кювет и врезался в дерево. За рулем отечественной машины был 40-летний местный житель. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка.

- В Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 156 ДТП, из них в областном центре – 113, на федеральных трассах - 11, в районах области – 32. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, 1 погиб, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.