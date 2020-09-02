В Воронеже произошел пожар у строящихся домов на улице 9 Января

1 сентября воронежцы сообщили, что загорелся остаток леса у строящих домов на улице 9 Января. Напомним, на участке в 0,7 гектаров должны появиться два дома высотой 19 этажей каждый. В дежурную часть звонки стали поступать примерно в полдень.

Как объяснили спасатели, там загорелись порубочные остатки на территории около 300 кв. м.. Также огонь перекинулся на барачное здание площадью 2 кв. м. На место ЧП выезжали три пожарных автомобиля. Потушить пламя удалось к 14:35. Причина возгорания устанавливается.