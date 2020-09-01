Житель Воронежской области дал приятелю покататься на машине и заявил об ее угоне

Борисоглебские полицейские вывели на чистую воду 33-летнего жителя села Чигорак. А суд назначил мужчине 300 часов исправительных работ за ложный донос.

Нехорошая история произошла между осужденным и его 32-летнем приятелем в конце апреля прошлого года. Друзья выпили, и тот, что помоложе сел за руль машины своего товарища - «УАЗ 452 Д». В районе турбазы в селе Чигорак Борисоглебского района нетрезвый мужчина вполне ожидаемо не справился с управлением и как назло помял припаркованные дорогие мотоциклы. Бедняге здорово не повезло - как раз в этот вечер на турбазе был слет байкерского клуба.

В итоге возмещать порчу имущества по суду пришлось хозяину "УАЗа". За помятые байки ему "накапало" 600 тысяч рублей. Но 33-летний мужчина очень не хотел этого делать, поэтому заявил на своего товарища об угоне авто.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, полицейские провели проверку и не нашли состава преступления. А потом на заявители еще и дело уголовное возбудили по статье "Заведомо ложный донос".

А не пил бы, и 600 тысяч сэкономил, и 300 часов исправительных работ не получил бы...