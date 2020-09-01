В Воронежской области поймали воровку на сбыте краденных вещей

Из архива "КП".

47-летняя жительница села Новая Ольшанка попалась на сбыте украденных ею же вещей и бытовой техники.

В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что в июне прошлого года в селе Нижнедевицк она приметила частный дом, в котором по какой-то причине отсутствовали хозяева. Женщина разбила окна и зашла в дом. Выходила из него она уже не в пустыми руками, а с бытовой техникой и одеждой.

Прибывший позже хозяин заявил в полицию о краже, но виновной и след простыл. И так бы ее не нашли, если бы не алкоголь.

- Сотрудники полиции получили информацию, что жительница Новой Ольшанки, злоупотребляющая алкоголем, несколько раз безрезультатно пыталась реализовать бытовую технику и использованные вещи. В итоге она призналась сыщикам в содеянном и отдала похищенное имущество, - пояснили в полиции.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. По статье УК РФ "Кража" ей грозит до шести лет тюрьмы.