В Воронеже возвели восемь пристроек к детским садам

Фото администрации Воронежа.

Как и обещала городская администрация, в Воронеже к 1 сентября завершили все работы на восьми пристройках к детским садам. 10 сентября их введут в эксплуатацию. В одной из пристроек, расположенной в детском саду № 69, 1 сентября побывал мэр Вадим Кстенин.

Садик был построен в 1965 году и рассчитан на пребывание 150 карапузов. Пристройка добавила дошкольному учреждению еще 141 место, причем из них 66 мест – для детей ясельного возраста. Фактически садик благодаря пристройке вырос в два раза.

В мэрии Воронежа сообщили, что градоначальник посетил музыкальный и спортивный залы, логопедический кабинет, кабинет психолога, лего-центр, кабинет экспериментальной деятельности, сенсорную комнату, методический кабинет, пищеблок. На территории садика также появились новые теневые навесы, игровое и спортивное оборудование. Осталось только поставить в саму пристройку часть оборудования, мебель, дидактические пособия, и можно принимать малышей. Их уже ждут мини-тренажеры и милые детские кроватки. Читать далее.