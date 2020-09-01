В Воронеже в День знаний установлен новый температурный рекорд

1 сентября на солнцепеке - нелегкое испытание! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики сообщили об еще одном температурном рекорде. Он зарегистрирован 1 сентября.

- До этого День знаний был самым теплым в 2018 году - +33,7 градусов. Но сегодня этот показатель был перекрыт. Новый рекорд, установленный 1 сентября 2020 года, - +34,4 градуса, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

Для многих первоклассников, попавших на линейке под палящие лучи солнца, такая погода была немалым испытанием. Один ребенок даже упал в обморок, скорую вызывали ему и еще одному школьнику, а также двум взрослым. К счастью, никому госпитализация не потребовалась.

Ну а по поводу температурного рекорда напомним, что он установлен уже второй день подряд. 31 августа 2020 года тоже оказался самым теплым днем за всю историю наблюдений - +33,6 градусов. Что-то будет 2 сентября? Напомним, еще будет действовать штормовое предупреждение из-за жары.