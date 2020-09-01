В Воронеже в ночь на третье сентября перекроют виадук на улице Ленина

В Воронеже в ночь со второго на третье сентября перекроют движение транспорта на виадуке на улице Ленина. Как пояснили в городской администрации, на сооружении будут обследовать несущие опоры.

- Виадук будет закрыт с 23.30 второго сентября до часу ночи третьего сентября. Приносим воронежцам извинения за временные неудобства и просим автолюбителей заранее искать пути объезда указанного участка, - сообщили в городской администрации.

Напомним, 3 августа закрыли участки улиц Фридриха Энгельса и Транспортной в связи с подготовкой к реконструкции моста на улице Ленина. К работам приступят после того, как завершат ремонт виадука на улице 9 Января.