Воронежский губернатор приостановил вырубку деревьев в Северном лесу

Таким забор в Северном лесу был несколько дней назад. Фото: Максим ГОРОХОВ

Губернатор Александр Гусев приостановил вырубку аварийных и засохших деревьев в Северном лесу Воронежа. Напомним, в рамках госконтракта там планировалось вырубить почти пять тысяч деревьев и посадить взамен 8,8 тысяч новых.

Кроме того, как сообщили в правительстве области, по фактам незаконной вырубки зеленых насаждений, произрастающих в особо охраняемой зоне, могут возбудить уголовное дело, а всем частникам, чьи участки находятся на территории леса, отправят предупреждение о невозможности застройки и уничтожения деревьев. В облправительстве также намерены предложить частникам другие участки взамен старых. Но если те не захотят покидать лес, то вряд ли их кто заставит сделать это насильно.

И последнее - на территории Северного леса могут сделать парк или зону отдыха. Губернатор пообещал обсудить эти варианты с экспертами и воронежцами.

Напомним, история с вырубкой деревьев в Северном лесу и появлением там непонятного забора произошла в конце прошлой недели. 29 августа некие «охранники» избили мужчину на глазах его жены, а также выстрелили из травматического пистолета в другого воронежца, попытавшегося остановить конфликт. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

А на следующий день, с наступлением сумерек дошедшие до точки кипения местные жители сломали железный забор.