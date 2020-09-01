В усадьбе Веневитинова воронежцам покажут выставку кукол

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В музее-усадьбе Веневитинова открылась выставка «Живут куклы на деревне». Экспозиция представляет коллекции бытовых и обрядовых кукол, выполненных в традиционных техниках народными мастерами Воронежской области. Основной часть выставки посвящена русской этнографической кукле, другая - знакомит с мастерством художественной обработки глины.

В XIX веке достаточно широкое бытование в русской деревне имели куклы. Чаще всего это были домашние поделки, которые мастерили из того, что было под рукой: тряпок, соломы, глины, дерева. В кукольных забавах проигрывались почти все деревенские праздничные обряды. Кроме того, в крестьянской игрушке долгое время сохранялись отголоски древних представлений. Куклы, наряженные в красные ситцевые лоскутья, украшали свадебное печенье «куличку», из ткани выполнялись куклы-обереги. Но постепенно кукла изменялась, приспосабливаясь к новым условиям бытования, выставляя на первое место эстетическую функцию.

- Каждая игрушка или кукла уникальна и существует в единственном экземпляре, она обладает своим характером, неповторимым народным колоритом. Есть даже целые жанровые композиции, посвящённые традиционным русским праздникам и обрядам – Пасхе, Троице, Масленице, Крещению, а также народным промыслам, - сообщили в музее. - Кукольный народец, как в ярком калейдоскопе, хранит в себе не только народную память, но и мастерство создателей, ожививших её. Каждая мастерица создает яркий художественный образ.

Выставку дополнили рисунки Добровинской к изданию «Русских сказок» уроженца Воронежской губернии Афанасьева - из фондов литературного музея имени Никитина.

Кукол можно посмотреть по 18 сентября.