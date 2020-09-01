Более 800 участников пробежали Воронежский марафон

фото vk.com/voronezhskiymarafon
30 августа в столице Черноземья прошел «Воронежский марафон». В восьмом забеге, который стартовал с Адмиралтейской площади, приняли участие около 800 человек.
Участники преодолели дистанции от 3 до 42,2 км.
Марафонскую дистанцию в 42,2 км первыми преодолели:
среди мужчин - Дмитрий Спицын (2:32:24), Михаил Звягинцев (2:33:22), Егор Ручников (2:34:48),
среди женщин - Юлия Рыжанкова (2:47:53), Мария Ручникова (3:08:58), Галина Сувакина (3:20:08).
Первыми на полумарафоне стали:
среди мужчин - Сергей Лаврик (1:18:40), Владимир Усов (1:19:14), Андрей Солнцев (1:20:04),
среди женщин - Александра Афанасова (1:25:01), Елизавета Сергеева (1:27:27), Светлана Белавина (1:38:45).
Победители на дистанции 10 км:
среди мужчин - Сергей Попов (34:19), Максим Слухин (34:21), Данила Меленчук (34:22),
среди женщин - Екатерина Сергеева (38:07), Елена Попова (39:45), Инна Новикова (44:33).
На дистанции 5 км первыми финишировали:
среди мужчин - Даниил Вакулин (17:29), Сергей Пшеничных (17:30), Евгений Зараковский (18:40),
среди женщин - Татьяна Огнерубова (21:26), Елена Панченко (22:29), Катя Кузнецова (22:37).
Победителями на дистанции в 3 км стали:
среди мужчин - Игорь Бобряшов (9:56), Дмитрий Ярцев (10:02), Александр Завадский (10:08),
среди женщин Кристина Шарапина (11:31), Наталья Острикова (12:18), Евгения Попова (12:33).
Все участники марафона получили памятные медали!