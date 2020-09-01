Более 800 участников пробежали Воронежский марафон

фото vk.com/voronezhskiymarafon

30 августа в столице Черноземья прошел «Воронежский марафон». В восьмом забеге, который стартовал с Адмиралтейской площади, приняли участие около 800 человек.

Участники преодолели дистанции от 3 до 42,2 км.

Марафонскую дистанцию в 42,2 км первыми преодолели:

среди мужчин - Дмитрий Спицын (2:32:24), Михаил Звягинцев (2:33:22), Егор Ручников (2:34:48),

среди женщин - Юлия Рыжанкова (2:47:53), Мария Ручникова (3:08:58), Галина Сувакина (3:20:08).

Первыми на полумарафоне стали:

среди мужчин - Сергей Лаврик (1:18:40), Владимир Усов (1:19:14), Андрей Солнцев (1:20:04),

среди женщин - Александра Афанасова (1:25:01), Елизавета Сергеева (1:27:27), Светлана Белавина (1:38:45).

Победители на дистанции 10 км:

среди мужчин - Сергей Попов (34:19), Максим Слухин (34:21), Данила Меленчук (34:22),

среди женщин - Екатерина Сергеева (38:07), Елена Попова (39:45), Инна Новикова (44:33).

На дистанции 5 км первыми финишировали:

среди мужчин - Даниил Вакулин (17:29), Сергей Пшеничных (17:30), Евгений Зараковский (18:40),

среди женщин - Татьяна Огнерубова (21:26), Елена Панченко (22:29), Катя Кузнецова (22:37).

Победителями на дистанции в 3 км стали:

среди мужчин - Игорь Бобряшов (9:56), Дмитрий Ярцев (10:02), Александр Завадский (10:08),

среди женщин Кристина Шарапина (11:31), Наталья Острикова (12:18), Евгения Попова (12:33).

Все участники марафона получили памятные медали!