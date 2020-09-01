В Воронежской области около 1 млрд рублей направят в 2020 году на модернизацию водоснабжения

В 2020-м почти на 1 млрд рублей (из федерального, областного и местного бюджетов) в Воронежской области потратят на модернизацию системы водоснабжения. В общей сложности на 902 млн рублей построят и реконструируют 34 объекта.

57,5 млн рублей из федеральной казны направят на строительство станций очистки с реконструкцией существующих водозаборов - на 20 объектов Богучарском, Бутурлиновском, Воробьевском, Грибановском, Калачеевском, Кантемировском, Каширском, Новохоперском, Ольховатском, Павловском, Семилукском, Таловском и Терновском районах.

До конца мая 2021-го года планируют завершить за 73,5 млн рублей реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в поселке Перелешинский Панинского района. Качественную питьевую воду скоро получат и жители поселка Есипово Терновского района: здесь за 19,5 млн рублей должны оборудовать три станции водоочистки производительностью 10 м3 в час. Строится центральный водопровод стоимостью 34,6 млн рублей (две новые водозаборные скважины, подземные насосные станции и станции водоподготовки с современными фильтрами) в селе Хлебородное Аннинского района.

Еще почти 29 млн рублей в текущем году направят на перебуривание скважин взамен исчерпавших свой ресурс в 10 населенных пунктах Бутурлиновского, Верхнемамонского, Каменского, Кантемировского, Каширского и Петропавловского районов.

В Лисках в апреле завершили реконструкцию канализационного коллектора стоимостью почти 88,5 млн рублей. И начали строить новый коллектор стоимостью 125 млн рублей для обслуживания индустриального парка «Масловский» в Новоусманском районе. Первый этап строительства (стоимостью 36,6 млн рублей) планируется завершить до конца ноября.

63,6 млн рублей выделено на современные сети центральной канализации для частного сектора квартала «Песчанка» в Воронеже. Первый этап строительства уже практически завершен: самотечные и напорные участки новых коммуникаций прошли испытания, производятся работы на участке ввода сетей в недавно построенное здание канализационной насосной станции с современным оборудованием.

- Почти 30 млн рублей из областного бюджета направлено на проектно-изыскательские работы для будущего строительства объектов водоснабжения и водоотведения в 5 районах области. Среди них – проекты по строительству водозаборов и реконструкции водопроводных сетей в селе Углянец Верхнехавского района, в селе Писаревка Кантемировского района, селе Рыкань Новоусманского района, сетей канализации и сооружений для подключения к централизованной системе водоотведения школы в Борисоглебске, а также строительство биологических очистных сооружений и нового водопровода в Ольховатке, – сообщил руководитель департамента ЖКХ и энергетики области Максим Зацепин.