Под Воронежем водитель «Лады» устроил ДТП с 1 погибшим и 4 ранеными

31 августа около 13.05 в Хохольском районе произошла страшная авария. На 2-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Хохол-Репьевка» 18-летний водитель «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где врезался в разворачивавшийся на нерегулируемом перекрёстке КамАЗ-55111.

В результате ДТП пострадали пять человек: 26-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии, ещё четверо получили травмы - оба водителя, а также 21-летний и 17-летний пассажиры «Лады Приора», их доставили в медучреждение.

Полицейские устанавливают причины аварии.

Уже известно, что водитель автомобиля «Лада Приора» получил водительское удостоверение в этом году и уже четыре раза был оштрафован:за не пристегнутый ремень безопасности, не представление преимущества пешеходам и дважды за установку не соответствующей ГОСТу тонировочной пленки на стекла автомобиля.