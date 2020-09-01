В Воронежской области осудили комбайнера, задавившего рабочего

Аннинский суд приговорил к двум годам ограничения свободы 32-летнего комбайнера, раздавившего рабочего. Это случилось в начале октября 2019-го в селе Старая Чигла. Шла уборка урожая. Комбайнер не заметил молодого парня у заправщика и раздавил его. 35-летний мужчина умер на месте от травм.

Согласно расследованию, водитель комбайна наехал на человека из-за своей халатности. Если бы он был более внимательным, заметил бы сотрудника. В суде квалифицировали дело как убийство по неосторожности, непредумышленное. Поэтому мужчина получил мягкий приговор.